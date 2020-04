Fernunterricht wegen Corona – «Ich will endlich wieder richtig Schule geben» Seit drei Wochen werden die Schülerinnen und Schüler aus der Distanz unterrichtet. Trotz Vorbehalten scheint dieser nicht schlecht zu funktionieren, wie das Beispiel Ostermundigen zeigt. Wie aber geht es nach den Ferien weiter? Marius Aschwanden

Alessandro Mazza hilft Ben Weber via eine Videokonferenz bei den Aufgaben. Foto: Raphael Moser

Der Flur zum Klassenzimmer im Schulhaus Rüti in Ostermundigen liegt verlassen da. Keine Kinderschuhe in der Garderobe, keine Turnbeutel, keine Kleider. Nur ein paar Zeichnungen an den Wänden und einige liegen gebliebene Regenschirme erinnern daran, dass hier normalerweise Hunderte junge Menschen ein und aus gehen. Doch normal ist momentan kaum etwas.