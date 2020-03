Flyer bleibt zuversichtlich – «Ideal auch für Social Distancing» Der CEO des Huttwiler Betriebs rechnet trotz Einschränkungen mit einer grossen Nachfrage für E-Bikes. Jürg Rettenmund

Bei Flyer gehen die Lichter nicht aus. Die Monteure arbeiten jedoch in zwei Schichten. Foto: Marcel Bieri

Social Distancing: Der Begriff ist in Zeiten der Coronavirus-Krise in aller Munde. Auch Andreas Kessler, der CEO von Flyer in Huttwil, verwendet ihn in einem Brief an seine Kunden, Fachhändler und Partner. Er benutzt ihn allerdings nicht, um die Massnahmen für seine Mitarbeiter zu beschreiben, sondern im Zusammenhang mit seinem Produkt, dem E-Bike.