Xhaka und der Gegenwind

«Granit», fragt ein Journalist am Tag vor dem Match gegen Irland, «wie ist es, mit diesem Druck umzugehen?»

Granit Xhaka sagt: «Druck haben wir vor jedem Spiel.» Es ist das, was ein Fussballer so gern sagt. Gerade jetzt, wenn kein besseres Freundschaftsspiel wie gegen Gibraltar ansteht, sondern ein kapitaler Match in der EM-Qualifikation.

Xhaka ist einer, der eigentlich gern redet. Und seine Aussagen können pointiert sein. Beim letzten Zusammenzug, als es vor allem um die Abwesenheit von Xherdan Shaqiri und die Captain-Frage ging, sagte er: «Wenn das das Problem ist, kann er das Captain-Bändeli gern haben. Für mich spielt das gar keine Rolle.» So redet einer, der es gewohnt ist, vorneweg zu gehen.