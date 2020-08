Mit leuchtenden Augen und geschwellter Brust begingen die Erstklässlerinnen und Erstklässler am Montag vielerorts den ersten Schultag. Was war dieses Jahr anders wegen der Corona-Pandemie?

Was dieses Jahr anders ist: Die Eltern dürfen teilweise nicht ins Schulhaus am ersten Schultag ihres Kinds. Weil es aber schönes Wetter ist, konnten die Zeremonien bestimmt im Freien abgehalten werden. Die Erstklässler haben bestimmt den gleichen Stolz und die gleiche Freude wie die letztes Jahr. Kinder gewöhnen sich rasch an neue Gegebenheiten. Ich denke nicht, dass sich deswegen grosse Probleme ergaben.