Im Schweizer Banking zeichnet sich ein spektakulärer Wechsel ab

Laut Finanzkreisen steht Kahn vor dem Wechsel an die Spitze der Vermögensverwaltungsbank Julius Bär. Diese hat seit April mit Romeo Lacher einen neuen Verwaltungsratspräsidenten.

Lacher und Kahn kennen sich aus gemeinsamen CS-Zeiten. Julius Bär erklärte, Spekulationen kommentiere man nicht. Der derzeitige Bär-Chef Bernhard Hodler war nach dem abrupten Abgang von Boris Collardi an die Bär-Spitze befördert worden.

Die 2015 gegründete Division «International Wealth Management» habe unter der Führung von Khan starke Resultate erwirtschaftet, wird CS-Chef Tidjane Thiam in der Mitteilung zitiert. Er danke Khan dafür und wünsche ihm alles Gute. Khan war vor seinem Einstieg in die Credit Suisse in verschiedenen Positionen bei der Beratungsfirma Ernst&Young Switzerland tätig gewesen.

Mit Philipp Wehle steigt der derzeitige Finanzchef des Bereichs zum CEO der internationalen Vermögensverwaltung auf. Wehle arbeitet bereits seit 2005 für die Bank und war unter anderem im Schweizer Geschäft und im Private Banking der CS tätig. Er hat an der Universität Bonn studiert.

* mit Material der Agentur SDA