Lesetipp in der Corona-Zeit – Im Vorhof der Hölle Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Janine Zürcher

Jenna Williams ist eine erfolgreiche Hochschuldozentin in den USA– doch in ihrem Inneren ist etwas zerbrochen. Und zwar an jenem Tag vor 12 Jahren, als ihre Zwillingsschwester, die für ein Auslandsemester in Südkorea weilte, nicht von einem Ausflug an den Strand zurückkehrte. Jahrelang versuchte Jenna, ihre Schwester zu finden. Erfolglos. Als Jenna überraschend von der CIA angeheuert wird und an einer Mission nach Nordkorea teilnehmen soll, kommt ihr ein entsetzlicher Verdacht.