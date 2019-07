In 15 Minuten zum Schuh, der millimetergenau passt

Schuhland Schweiz

Die Schweiz war einst ein Zentrum der Schuhproduktion. Allen voran die 1851 in Schönenwerd SO gegründete Bally. Sie stand für Qualitätsschuhe «made in Switzerland». Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschäftigte Bally in der Schweiz über 7000 Personen und produzierte mehr als 4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr. Andere bekannte Marken sind Raichle (Wander- und Skischuhe) oder Künzle (Sport- und Gesundheitsschuhe). Sie haben die Herstellung aus Kostengründen ins Ausland verlegt. Nur wenige Marken produzieren noch in der Schweiz. Dazu zählen Fretz Men (Fahrwangen AG), Kandahar (Gwatt BE) oder Kybun (Sennwald SG). (eme)