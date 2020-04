Ein Buch, damit es keine solchen Bücher mehr braucht Infos einblenden

Die Idee war bestechend, die Umsetzung anspruchsvoll: ein Buch über lesbische Vorbilder im Spitzensport schreiben. Die fünf Autorinnen – Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen und alle mit einem sportlichen Hintergrund – haben sich auf Spurensuche begeben, in der Deutschschweiz, in verschiedenen Sportarten, in unterschiedlichen Generationen. Entstanden sind 28 ganz unterschiedliche Porträts von Frauen, die kommenden Generationen Mut machen und zeigen wollen, dass es befreiend ist, den eigenen Weg einzuschlagen. Das Buch soll aber auch jenen Sportlerinnen eine Hilfe sein, die ihr Coming-out aus unterschiedlichen Gründen noch nicht gewagt haben.

Historikerin und Sportpädagogin Marianne Meier ordnet das Buch zu Beginn in einen wissenschaftlich-historischen Kontext ein. Sie weist darauf hin, dass «der Spitzensport von wirtschaftlichen Interessen und einem patriarchalen Weltbild beherrscht» wird, dagegen hätten die Autorinnen angeschrieben. Patricia Purtschert, ausserordentliche Professorin für interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Uni Bern, beleuchtet im Nachwort das Verhältnis zwischen Sport und Lesben in der Schweiz. Dass es ein besonderes ist, habe «historische Gründe»: so zum Beispiel die Auflösung des Frauenteams des FC Wettswil-Bonstetten 1994, die der neu gegründeten Lesbenorganisation Schweiz viel Publizität verliehen habe.

In einigen der Biografien wird jedoch deutlich, wie schwer sich die Schweiz mit der Homosexualität noch immer tut – so suchten viele der Spitzensportlerinnen den Weg zu sich im Ausland. Und je weiter man liest, desto drängender wird die Frage: Wäre ein solches Buch mit Schweizer Sportlern auch möglich?

Den Wert und die Notwendigkeit dieses Werks umschrieb Ladina Heimgartner, die ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SRG, treffend: «Es braucht Bücher wie dieses, damit es Bücher wie dieses einmal nicht mehr braucht.» Dem ist nichts beizufügen. (mos)

«Vorbild und Vorurteil», Spitzensportlerinnen erzählen. Autorinnen: Jeannine Borer, Seraina Degen, Marianne Meier, Monika Hoffmann, Corinne Rufli. Verlag Hier und Jetzt, 272 Seiten, ca. 39 Franken.