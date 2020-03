Politische Krise auf dem Balkan – In Kosovo droht politisches Chaos nach Sturz der Regierung Das Parlament kapituliert unter dem Druck der Trump-Administration und entzieht dem Kabinett des populären Premiers Albin Kurti das Vertrauen. Die alte und korrupte Garde triumphiert – vorerst. Enver Robelli



Gestürzt nach nur 50 Tagen im Amt: Premier Albin Kurti war ein Hoffnungsträger für viele Kosovaren. Foto: AFP

Kurz bevor das Parlament in Pristina am Mittwoch zusammenkam, um über ein Misstrauensvotum gegen die Regierung abzustimmen, hallte in der kosovarischen Hauptstadt ein Blechkonzert. Wegen der Corona-Pandemie protestierten die Menschen von ihren Balkonen – mit Kochtöpfen, Löffeln, Pfannen. Doch es nützte nichts: In der Nacht auf Donnerstag wählte eine Mehrheit der Parlamentarier die Regierung von Premierminister Albin Kurti ab – nach nur 50 Tagen im Amt.