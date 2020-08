Schwarzarbeit in Bern – Indische Restaurants im Visier der Behörden Fünf Arbeiter ohne Lohn und Arbeitsvertrag, die teilweise im Keller auf Matratzen schlafen mussten: Die Fremdenpolizei ermittelt in einem Fall von mutmasslicher Schwarzarbeit. Marius Aschwanden

Die Fremdenpolizei stellte im indischen Restaurant Namaste in Bern diverse Verstösse fest (Symbolbild). Foto: iStock

Yoga-Praktizierende kennen das Wort aus dem Unterricht: Am Ende vieler Yoga-Stunden verabschiedet sich die Lehrerin mit gefalteten Händen, einer Verbeugung und einem «Namasté». Wörtlich übersetzt heisst das so viel wie: «Ich verbeuge mich vor dir.» Es ist also eine Respektbekundung.