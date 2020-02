Ist das Coronavirus von der Riehener Kita in ein Pflegeheim gelangt? Eine Mutter, die inzwischen mit ihrem Kind in Quarantäne ist, ging noch am Freitag zur Arbeit in die Stiftung Adullam – die Behörden hatten zu spät informiert. Andrea Schuhmacher

Die Kita in den Neumatten, in der die Mitarbeiterin angestellt ist, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Foto: Dominik Plüss

Die Mutter eines Kindes, das direkten Kontakt mit der am Coronavirus erkrankten Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Neumatten in ­Riehen hatte, ging am Freitagmorgen noch ins Adullam zur Arbeit. Die Adullam-Stiftung betreibt ein Privatspital und Pflegeheim in Riehen. Wäre die Kommunikation vonseiten der Behörden schneller gewesen, hätte dies verhindert werden können.