Die neuen Konkurrenten auf dem heimischen Arbeitsmarkt leben in Staaten, die viel niedrigere Löhne haben. In vielen Ländern gehöre man mit einem Stundenlohn von zehn Dollar schon zur anständigen Mittelklasse, argumentiert Baldwin. Das entspricht noch nicht einmal dem Mindestlohnniveau hierzulande. Ausserdem gelten dort ganz andere Sozialstandards, im Zweifel nämlich keine: kein Kündigungsschutz, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein Elterngeld. Baldwin nennt die neuen Kollegen «Telemigranten». Sie könnten Millionen Arbeitsplätze in Europa und Nordamerika verändern oder ganz verdrängen, was den Betroffenen hier noch gar nicht bewusst sei: «Die Leute sind überhaupt nicht darauf vorbereitet». Ihr «Holy-Cow-Moment» stehe ihnen noch bevor. «Das geschieht unmenschlich schnell und erscheint unglaublich unfair», so Baldwin.

«KI wirkt egalisierend»

Das waren die schlechten Nachrichten. Aber: Es wird natürlich nicht alles schlecht. Baldwin ist Ökonom, und Ökonomen sehen seit Hunderten Jahren einer Menschheit zu, die immer wohlhabender wird. Baldwin ist Optimist, trotz alledem. «Wir sind einfallsreich genug, um auch künftig genügend Arbeitsplätze zu haben», sagt er. KI und Roboter würden die Menschen auch produktiver und wohlhabender machen. Die Arbeitnehmer der Zukunft würden das übernehmen, was Computer nicht können: «Teams leiten, Empathie, Ethik, Kreativität, auf vorher unbekannte Veränderungen reagieren».

Die sicheren Arbeitsplätze seien die, bei denen Kollegen zusammen im selben Moment in einem Raum sein müssen. «Die Jobs der Zukunft sind menschlicher und lokaler.» Stumpfe Büroarbeit dagegen werde entfallen. «KI wirkt egalisierend», sagt Baldwin. Denn KI befähige jeden, helfe beim Erkennen von Mustern und dem Abrufen von Wissen, wofür bislang jahrelange Erfahrung und Studium nötig sind. «Jeder Durchschnittstyp wird viel schlauer werden», sagt Baldwin. Als Beispiel nennt er ein neues Arbeitsprofil irgendwo zwischen Pfleger und Ärztin, das dank KI gute Diagnosen liefert. «Das ersetzt keinen echten Arztbesuch, aber man kann auf den Erfahrungsschatz des gesamten Berufszweigs zugreifen.»

«Die Schweiz ist eine vernünftige Gesellschaft. Es herrscht ein ausgeprägter Sinn für soziale Gerechtigkeit.»Richard Baldwin, Ökonom

Damit sich die positiven Folgen von KI und Automatisierung durchsetzen, sieht Baldwin die Regierungen in der Pflicht. «Plan A ist, den Angestellten dabei zu helfen, sich anzupassen, und die Veränderungen so schnell wie möglich laufen zu lassen», sagt er. Aber das hat schon bei Fabrikarbeitern nur mässig funktioniert, also hat er auch einen Plan B: «Regierungen müssen darauf vorbereitet sein, die Dinge auszubremsen, wenn die Lage ernst wird.» Beschäftigung könnte per Gesetz geschützt werden, um explosive Veränderungen zu bremsen. Helfen könnten auch schärfere Regulierungen für die Dienstleistungsbranchen sowie höhere Auflagen in den Bereichen Gesundheit, Privatsphäre, Datenschutz. Das würde den Wandel verlangsamen und so Arbeitnehmern helfen.

Seit 27 Jahren in der Schweiz

Baldwins Denken ist geprägt vom europäischen Wohlfahrtsstaat. Zwar ist er gebürtiger Amerikaner, hat am MIT promoviert, sein Doktorvater war Nobelpreisträger Paul Krugman, er ist bestens vernetzt in der amerikanisch geprägten Ökonomenszene und hat bis 1991 für die Regierung von George H. W. Bush gearbeitet. Doch dann zog es ihn in die Schweiz, seit mehr als 27 Jahren, fast sein halbes Leben, wohnt der heute 61-Jährige jetzt dort, genauer: in Genf.