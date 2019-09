Jeder Vierte darf nach Deutschland

Automatisch – aber wie?

Ziel der drei Länder und von Malta ist es, den Ad-hoc-Verteilungsmodus, der bisher bei jeder Anlandung mühsamst und mit tausend Telefonaten umgesetzt wurde, einigermassen zu automatisieren. Am kommenden Montag, beim Migrationsgipfel von fünf EU-Innenministern in Malta, will man die Idee besprechen. Noch sind aber viele zentrale Fragen offen.

Sollen nur Kriegsflüchtlinge verteilt werden, wie die Franzosen es wollen, oder auch Wirtschaftsflüchtlinge? Wo wird entschieden, welcher Ankömmling ein Recht hat, umgesiedelt zu werden: noch an Bord oder erst an Land? Und wer entscheidet das? Ist es möglich, dass die Anlegehäfen am Mittelmeer in Zukunft rotieren, damit nicht immer die nahegelegensten sicheren Häfen angesteuert werden? Die Franzosen sind dagegen, dass auch mal ein Schiff etwa nach Marseille gelotst wird. Ausserdem ist Frankreich nur bereit, Menschen aufzunehmen, die aus Seenot gerettet worden sind. Das jedenfalls ist der Stand nach Emmanuel Macrons Besuch diese Woche in Rom. Es war eine Art Aussöhnungsvisite, nachdem sich die alte Regierung – und Salvini im Speziellen – davor vierzehn Monate lang mit dem Elysée gestritten hatte.

Die Italiener hofften, der französische Präsident würde eine Quote für die Übernahme von Migranten nennen. Doch Macron beliess es bei vagen Zugeständnissen. Was zählte, war das gute Klima. Durch die neue Regierung in Rom gebe es jetzt «ein Zeitfenster der Möglichkeiten», in dem auch eine Grundsatzreform des Dublin-Systems verhandelt werden könne, sagte Macron, der schon lange für neue europäische Regeln plädiert.

Da mag es verwundern, dass er gleichzeitig einen Rechtsruck in der Asylpolitik einleitet – innenpolitisch. In einer Rede vor Mitgliedern seiner Partei La République en Marche (LREM) sagte er am Montag, dass er «das einfache Volk» stärker schützen wolle, das «mit der Einwanderung leben müsse». Man sei «oftmals zu lasch unter dem Vorwand, humanistisch zu sein». Macron stellte weiter fest, dass vor allen Dingen die weniger einkommensstarken Schichten seine rechtsradikale Konkurrentin Marine Le Pen wählen.