Nach dem Einknicken von Züri West – Jetzt lässt sich auch Mani Matter streamen Stur bleiben oder sich dem Zeitgeist beugen? Nach langem Widerstand sind bald auch die Lieder des Berner Liedermachers auf Spotify und Co. erreichbar. Michael Feller

Ab dem 1. März können Originalsongs von Mani Matter auf Spotify gestreamt werden. (undatierte Aufnahme, vermutlich 1972). KEYSTONE

Sie gehörten zur letzten Bastion des Widerstands: Züri West und Mani Matter. Sie verzichteten auf die bescheidenen Tantiemen von Spotify und Konsorten, aus Protest gegen den Ausverkauf der Künste. Und so fand epochale Berner Musik auf den Streamingportalen nicht statt. Vergangenen Dezember knickten Züri West ein und stellten ihre Alben digital zur Verfügung. Und jetzt teilt der Basler Zytglogge-Verlag mit: Ab dem 1. März lässt sich auch Mani Matter streamen.

Verweigerung ohne Erfolg

In der Medienmitteilung schreibt der Verlag: «Mani Matter soll auch weiterhin für jüngere Generationen zugänglich sein.» Auf die Frage nach den Beweggründen bleibt Angelia Schwaller vom Zytglogge-Verlag wortkarg: «Es gab das Bedürfnis nach dem Angebot. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen.» Es ist bekannt, dass die Familie Matter mit strengem Blick über das Matter-Erbe wacht. Sibyl Matter, Tochter des Liedermachers und Anwältin, hatte gestern keine Zeit für eine Stellungnahme.

Der Schritt der Rechteinhaber zeigt allerdings, dass die Verweigerungstaktik nicht aufgegangen ist: Die Matter-Erben wie auch Züri West hatten sich erhofft, dass Fans der Berner Mundartmusik auf den Download oder die gute alte CD ausweichen würden, wenn sie ihre Helden nicht auf Spotify finden würden. Die herkömmlichen Kanäle brachten den Musikern deutlich mehr Geld ein als die Rappenbeträge, die mit Streamings erzielt werden können. Doch es zeigte sich, dass sich die Menschen nicht von ihren neuen Gewohnheiten abbringen lassen: Sie streamen ihre Musik, sie kaufen sie nicht mehr.

Jetzt fehlt nur noch Polo

Noch immer unauffindbar ist auf den Streamingportalen ein letzter grosser Berner Musiker: Polo Hofer. Doch auch dies dürfte sich in Bälde ändern: Auf Anfrage liess Sylvie Widmer vom Musikverlag Soundservice durchblicken, dass es durchaus möglich sei, dass in absehbarer Zeit auch die Polo-Fans auf Spotify und Co. auf ihre Rechnung kommen würden.