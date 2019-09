Johnson riskiert den Absturz

Ein Riss, der nun nicht länger zu schliessen ist, zieht sich durch die Familie des seit sechs Wochen amtierenden Premierministers. Es ist ein Riss, der noch viel weiter reicht – durch die Konservative Partei, die politische Kultur des Vereinigten Königreichs, das ganze Geflecht der Institutionen und Konventionen, welche die demokratische Substanz der Insel bilden anstelle einer festen Verfassungsordnung, wie man sie anderswo hat.

«Verräter» im eigenen Lager werden vor die Tür gesetzt.

Enormen Schaden hat der Brexit, haben dessen Hauptprotagonisten der britischen Demokratie bereits zugefügt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Regierung versucht, das Parlament des Landes zu knebeln. Volksvertreter werden als Volksverräter denunziert.

Totaler Bruch

Höchste Gerichte werden angerufen von Repräsentanten aller Parteien. Ein früherer Premierminister sucht per Klage gegen den jetzigen Amtsinhaber die «Mutter der Parlamente» in Schutz zu nehmen. Das Staatsoberhaupt, die notwendigerweise neutrale Königin, findet sich von «ihrer» Regierung in eine Schlacht gezerrt, die ihr Parteinahme abverlangt.

Dass sich schon unter Johnsons Vorgängerin Theresa May die Fronten bedenklich verhärtet hatten, ist kein Geheimnis. Nun aber beginnt die offene Konfrontationspolitik ihres Nachfolgers die Sache auf die Spitze zu treiben. Wie May stützt sich Johnson auf eine Gruppe rechtsnationaler Hardliner, denen Konsens und Respekt vor Regeln wenig bedeuten. Anders als May aber putscht er Ressentiments gegen seine politischen Gegner, gegen den Rest der Gesellschaft auf.

Dem Kalkül seines fanatischen Chefstrategen Dominic Cummings folgend, zielt Johnson auf totalen Bruch mit der EU am 31. Oktober um buchstäblich jeden Preis. Den Widerstandswillen des Parlaments zu brechen, gehört zu diesem Plan. Desgleichen eine Neuwahl, die in populistischer Manier «das Volk» gegen «die Politiker» mobilisieren möchte. Wer sich dem Regierungskurs widersetzt, «kollaboriert» laut Johnson mit Brüssel. «Verräter» im eigenen Lager werden vor die Tür gesetzt.