Für das Thun der Zukunft – Juen ist neu Smart-City-Verantwortlicher Experte Stephan Juen soll den Gemeinderat künftig dabei unterstützen, die Stadt Thun zur Smart City mit minimalem Ressourcenverbrauch werden zu lassen. PD/gbs

Thun soll zur Smart City werden. Das ist eines der Legislaturziele des Gemeinderates. Als Smart City solle Thun der Bevölkerung eine hohe Lebensqualität bei minimalem Ressourcenverbrauch bieten. «Smart heisst, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern, mit einem starken Engagement der Bevölkerung sowie unter Einsatz neuer Technologien intelligente Lösungen entwickeln», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag. Nebst der Erarbeitung einer Smart-City-Strategie sollen rasch umsetzbare Projekte realisiert werden. «Diese Aufgaben übernimmt der neue Smart-City-Verantwortliche Stephan Juen», so die Stadt.

Der 55-jährige Umweltökonom und Sozialwissenschaftler sei ein «ausgewiesener Experte» auf dem Gebiet und beschäftige sich seit 2013 intensiv mit dem Thema. Juen ist Geschäftsführer des Vereins Smart Community und Initiator des Smart-City-Monitorings Schweiz. Weiter wirkte er bei der Erarbeitung der Smart-City-Strategie für die Stadt Wil SG mit und ist in seiner Heimatstadt Innsbruck mitverantwortlich für eines der grössten europäischen Smart-City-Projekte («Sinfonia»). «Zudem bringt er ein grosses Netzwerk im Bereich Smart City mit», heisst es weiter. Juen habe seine Arbeit in Thun punktuell bereits aufgenommen.

Workshop in Vorbereitung

Am 30. April wird für «eine breite Auswahl an Interessengruppen» ein Informationsanlass zum Thema stattfinden. In mehreren Innovationsworkshops sollen danach Massnahmen zu konkreten Problemstellungen entwickelt werden. Der erste Workshop findet am 18. Juni statt.