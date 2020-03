Nach Schulschliessungen – «Jugendliche hängen nun gruppenweise im Dorf rum» Die Notbetreuung von Kindern ist in den meisten Berner Schulen reibungslos angelaufen. Die schulfreie Situation führt aber auch zu Problemen. Christoph Albrecht

Ein Montag im Schulhaus Munzinger, als wäre es Wochenende: Die Schülerinnen und Schüler werden anderswo betreut als in den Schulzimmern. Foto: Adrian Moser

Die Verärgerung bei Manfred Waibel war gross, als er am Sonntagabend durch Münchenbuchsee lief. «Jugendliche hingen gruppenweise im Dorf rum», sagt der Gemeindepräsident von Buchsi. Ob auf den Pausenplätzen oder am Bahnhof, diverse Grüppchen von rund zehn Personen hätten am Abend vor der landesweiten Schulschliessung zusammen Bier getrunken oder Cannabis geraucht. «Es war wie sonst an einem Freitagabend.»