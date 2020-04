Jungfrau World Events baut aus – Jungfrau-Park gibt Events an JWE ab Die Jungfrau World Events übernimmt die Eventabteilung des Jungfrau-Parks. Man erweitere damit das «vielseitige Portfolio» um eine weitere Sparte. Samuel Günter

Die Frutiger-Gruppe feierte letztes Jahr im Jungfrau-Park ihr Firmenfest. Nun übernimmt die Jungfrau World Events die Eventabteilung des Parks. Foto: Archiv

Seit Ende letzten Jahres liegt der Sitz der Jungfrau World Events (JWE) im Jungfrau-Park – «in der Nähe der sommerlichen Grossveranstaltungen auf dem Flugplatz», wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung festhält. Nun soll die Zusammenarbeit zwischen JWE und Park weiter ausgebaut werden. «Nebst logistischen Vorteilen während des Festivalsommers, bot sich der Unternehmung Anfang des Jahres die Option, die Eventabteilung des Jungfrau-Parks zu übernehmen», heisst es in der Mitteilung. Der Option habe man «voller Vorfreude» zugestimmt.

«Damit erweitert sich das vielseitige Portfolio des einheimischen Veranstalters um eine weitere Sparte.» Die» grosszügigen und vielseitigen Räumlichkeiten» des Jungfrau-Parks Interlaken bieten gemäss JWE für praktisch jeden Anlass das passende Ambiente. «Von kleineren Veranstaltungen oder Sitzungen mit rund 15 Personen bis zu grossen Firmenfeiern mit 1500 Personen habe man eine einzigartige Flexibilität, individuell auf die Wünsche der Kunden einzugehen.»

«Professionell ausbauen»

Es sei eine sehr spannende Arbeit, die Vorstellungen der Gäste zu visualisieren und auch einmal in einem kleineren Rahmen unvergessliche Momente kreieren zu können, fügt JWE hinzu. Auch wenn bereits ein paar Veranstaltungen umgesetzt wurden oder aktuell in Planung seien, wolle man das erweiterte Standbein noch professionell ausbauen und zeitgemäss in die Kommunikation integrieren sowie auch bewerben. «Solche Eventräumlichkeiten, wie sie im Jungfrau-Park vorhanden sind, findet man heutzutage selten, und das muss nun gekonnt in die Öffentlichkeit getragen werden», hält die JWE fest.

«Solche Eventräumlichkeiten, wie sie im Jungfrau-Park vorhanden sind, findet man heutzutage selten.» Aus der Medienmitteilung der Jungfrau World Events

Mit der aktiven Belebung der Veranstaltungsmöglichkeiten stehe auch die Wertschöpfung für die Region, vom Tourismus über die Hotellerie, klar im Fokus. Man könne deshalb gespannt sein, «welche Art von Firmenveranstaltungen oder aber allenfalls auch weiteren Eigenveranstaltungen die einheimische JWE in Zukunft noch auf die Beine stellen wird», versprechen die Verantwortlichen. Der Kinderpark Mysty Land sowie die Erlebniswelt im Jungfrau-Park blieben unter der Regie der bisherigen Betreiber.