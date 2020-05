Hilfe auf Unterseener Hof – Kälber füttern, Kühe melken und Traktor fahren Marcel Huggler und Marc Pfister packen in ihrer Freizeit seit Jahren auf einem Bauernhof mit an. Die nun 17-Jährigen kommen zusammen auf 22 «Dienstjahre». Ueli Flück

Maschinenfreak Marc Pfister präsentiert «seinen» Traktor und Marcel Huggler, der sich mehr fürs Vieh interessiert, holte eine Kuh aus dem Stall. Foto: Ueli Flück

Marcel Huggler war gerade mal 5-jährig, als er seinen Vater auf einem Besuch bei einem Bauern begleitete. Der Bub fand vor allem Gefallen an den Kälbern und besuchte diese fortan, wann immer es ging. «Ich durfte sogar bei deren Fütterung mithelfen», erinnert er sich. Zwei Jahre später lud er seinen Schulkollegen Marc Pfister ein, «doch eis cho z luege», was er so mache beim Bauern. Ein Duo hatte sich gefunden, entdeckte zusammen das Hobby «Bauernhof» und blieb diesem bis heute treu: Marcel 12 und Marc 10 Jahre.