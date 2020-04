Kopfsalat – Kaffeekochen statt Konzerte «Abgesasgt» ist das Unwort des Jahres für die Kulturschaffenden. Stattdessen gilt: Zu Hause bleiben – und sich an scheinbar trivialen Dingen erfreuen. Christoph Buchs

Eigentlich stehen auch bei mir die Zeichen auf Trauer und Tristesse. Was hätte 2020 für ein Jahr werden können. Mein 30. Geburtstag, ein Auftritt am Snowpenair, ausverkaufte Hanery-Revival-Konzerte im Goldenen Anker mit meiner Band, die obendrein noch ihr 10-Jahr-Jubiläum feiert, und natürlich der Abschluss meines Bachelorstudiums. Alles in ein- und demselben Jahr. Doch Corona sagte: Nein. Und schrieb mir stattdessen in schreiendem Rot dutzende Male das Wort in meine Agenda, das ich eigentlich schon gar nicht mehr hören und lesen will: «Abgesagt». Das Unwort des Jahres für Menschen wie mich, die ihre Brote – oder sagen wir Brötli – zumindest teilweise mit Künstlergagen backen.