Kampf um die Kontrolle über den Kakao

Dieser soll für die kommende Saison 2600 Dollar je Tonne betragen, was 10 Prozent über dem derzeitigen Marktniveau liegt, aber weit über den Einbrüchen von 2017. Diese Absicht kündigten die beiden Länder bei einem Treffen mit Käufern in Accra, der Hauptstadt Ghanas, an. Der Chef des staatlichen Ghana Cocoa Board, Joseph Boahen Aidoo, sagte, die Forderungen seien grundsätzlich akzeptiert worden.

Bei einem Folgetreffen, so ­Aidoo, solle die Umsetzung der Vereinbarung erörtert werden. Bis dahin würden Ghana und die Elfenbeinküste den Verkauf der Ernte 2020/2021 aussetzen. Er sprach von einem historischen Schritt. Jahrelang hätten die Käufer den Preis bestimmt.

Bauern sind die Verlierer

Die ersten Samen der Kakaopflanze kamen 1876 nach Ghana. Dahinter standen die evangelischen Missionare der Basler Mission. Tetteh Quarshie schmuggelte die Samen ins Land und begann die Pflanzen anzubauen, als wohl Erster auf dem afrikanischen Festland.

Quarshie arbeitete als Hufschmied für die Basler Mission und hatte auf einer Reise auf die Insel Bioko die ersten Kakaopflanzen gesehen. In Ghana gilt er heute als Nationalheld, ein Museum ist ihm gewidmet, ­Spitäler tragen seinen Namen, in Liedern wird seine Pioniertat besungen. Was nicht so oft erwähnt wird: Die erste Ernte soll Quarshie gar nicht mehr erlebt haben, der Tod ereilte ihn früh.

Ghana ist heute der zweitgrösste Kakaoproduzent der Welt. Zusammen mit dem Nachbarn Elfenbeinküste werden etwa 60 Prozent der weltweiten Ernte angebaut. Der Markt mit Kakaoprodukten wird auf etwa 100 Milliarden Dollar beziffert. Den Bauern in Ghana und der Elfenbeinküste geht es aber ähnlich wie dem Pionier Quarshie – sie haben nicht viel davon. Nur etwa 6 Prozent des Erlöses einer Tafel Schokolade kommen beim Kakaobauern an.