Wahlen in Weissrussland – Kandidatin der Opposition muss sich verstecken Beobachter in Minsk sprechen von einer gross angelegten Wahlmanipulation. Offenbar steht Präsident Lukaschenko längst als Sieger fest. Silke Bigalke aus Moskau

Nach der Stimmabgabe: «Wenn die Behörden nichts zu befürchten haben», sagt Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, wenn «das ganze Volk» für Lukaschenko sei, «werden wir damit einverstanden sein, wenn die Wahlen fair sind». Foto: Sergei Grits (Keystone)

Die Nacht vor dem Wahltag hat sie zur Sicherheit nicht in ihrer Wohnung verbracht. Swetlana Tichanowskaja ist die grösste Herausforderin des Präsidenten. Sie hat bei Kollegen übernachtet, nachdem mehrere Mitstreiter, darunter ihre Stabschefin, festgenommen worden waren.

In Belarus wird gewähltm und das Regime greift besonders hart durch. In der Hauptstadt Minsk wurden auch am Wahltag scheinbar willkürlich Passanten festgenommen – wohl weil sie Kritik am Amtsinhaber erkennen liessen. Niemand zweifelt daran, dass Alexander Lukaschenko auch aus dieser Wahl als Sieger hervorgehen wird. Der liess am Sonntag das Militär in Minsk auffahren. In den sozialen Medien wurde von einem grossen Polizeiaufgebot, von abgesperrten Strassen und Plätzen berichtet. Das zeigt die Nervosität des Präsidenten: Lukaschenko stösst nach 26 Jahren im Amt auf ungewohnt heftige Gegenwehr. Zu Kundgebungen der Opposition kamen in den vergangenen Wochen mehrere Zehntausend Menschen.

Der Ehemann sitzt im Gefängnis

Sie kamen zu Swetlana Tichanowskaja, die nun als ihre grösste Hoffnungsträgerin gilt. Sie ist die einzige unabhängige Kandidatin. Die 37-Jährige tritt an, weil Lukaschenko wie schon oft auch vor dieser Wahl politische Gegner wegsperren liess und unabhängige Oppositionelle zur Wahl nicht zugelassen wurden. Tichanowskajas Mann, ein bekannter Blogger, sitzt im Gefängnis. Sie kandidiert an seiner Stelle. An ihrer Seite stehen zwei Frauen mit ähnlicher Geschichte: Der Mann von Veronika Zepkalo wurde auch nicht zur Wahl zugelassen. Maria Kolesnikowa war Wahlleiterin eines Oppositionellen, der in Haft sitzt.

Der Druck steigt auf das Frauen-Trio: Am Samstag wurde Maria Kolesnikowa festgenommen, dann wieder freigelassen. Angeblich wurde sie verwechselt. Veronika Zepkalo verliess daraufhin aus Sicherheitsgründen das Land. Sie gab in Moskau ihre Stimme ab.

Keine unabhängigen Wahlbeobachter

Die belarussische Wahlkommission berichtete, dass mehr als 41 Prozent der Wähler frühzeitig abgestimmt haben. Das sei ungewöhnlich viel – Kritiker sehen bereits darin eine gross angelegte Manipulation. Seit Dienstag hatten die Wahllokale geöffnet, doch erst am Sonntag bildeten sich so lange Schlangen wie nie vor den Wahlurnen. Tichanowskaja hatte empfohlen, erst am Sonntag abstimmen zu gehen, um Fälschungen zu erschweren. Wahlbeobachter der OSZE waren erst gar nicht eingeladen – andere unabhängige Beobachter wurden nicht zugelassen. Die Menschenrechtsorganisation Wjasna veröffentliche Fotos von Beobachtern, denen nichts anderes übrig bleibt, als von aussen durch die Scheiben in die Wahllokale zu schauen.

Einige Wähler trugen ein weisses Armband, auch das hatte Tichanowskaja vorgeschlagen. Es sollte ein Zeichen dafür werden, dass sie mit ihrer Meinung nicht allein sind. Seit Mai wurden mehr als 1500 Menschen bei Protesten festgenommen, zählte Wjasna. Zwei DJs mussten zehn Tage in Haft, weil sie bei einer Wahlkampfveranstaltung ein Lied aus Sowjetzeiten spielten mit dem Titel «Peremen», das heisst «Wandel». In der Stadt signalisierten noch am Samstag hupende Autos ihre Solidarität mit der Opposition, manche spielten denselben Song. Kritiker Lukaschenkos hatten auch nach der Wahl noch friedliche Proteste angekündigt, die sich mehrere Tage hinziehen könnten.

«Wir werden euch das Land nicht übergeben.»: Diktator Alexander Lukaschenko hat die Opposition gewarnt. Foto: Sergei Gaponvia (Reuters)

Am Sonntag waren soziale Netzwerke wie Telegram oder Youtube in Belarus zeitweise nicht erreichbar, die Internetsites unabhängiger Medien nicht zugänglich. Die Opposition hatte gewarnt, dass die Behörden das Internet blockieren könnten, um Proteste zu verhindern. Lukaschenko sagte bei seiner Stimmabgabe in Minsk, das Land werde morgen «nicht ins Chaos oder einen Bürgerkrieg stürzen», das garantiere er. Bereits bei seiner Rede an die Nation hatte er die Opposition gewarnt: «Wir werden euch das Land nicht übergeben.»