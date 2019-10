Treibt der russische Anti-Doping-Chef ein doppeltes Spiel?

Juri Ganus hat die bullige Figur eines Ringers. Diese Physis kann der 55-jährige Russe zurzeit gut gebrauchen. Der Chef der nationalen Anti-Doping-Agentur befindet sich seit Monaten im Infight, weil er russische Funktionäre, Sportler und Politiker in einer Deutlichkeit kritisiert, wie es in diesem riesigen Sportland einmalig ist – gerne in öffentlichen Briefen oder an internationalen Konferenzen. Gar den unantastbaren Wladimir Putin ging er in Video und Schreiben an und erbat dringende Hilfe.