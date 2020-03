Bestes Ergebnis in 10 Jahren – Kanton macht 265 Millionen Franken plus Mehr Einnahmen, weniger Ausgaben: Der Kanton Bern schliesst das Rechnungsjahr 2019 mit einem mehr als doppelt so hohen Ertragsüberschuss ab als budgetiert. UPDATE FOLGT

Schon bei der Präsentation des Budgets war Beatrice Simon gutgelaunt – die Rechnung dürfte die kantonale Finanzdirektorin umso mehr erfreuen. Foto: Raphael Moser

Die Rechnung 2019 des Kantons Bern schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 265 Millionen Franken. Das ist das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Wie die Berner Regierung am Dienstag mitteilte, erzielte der Kanton Bern im vergangenen Jahr höhere Erträge als budgetiert und gab weniger aus als geplant.

Auf Ertragsseite profitierte die Berner Staatskasse von der doppelten Gewinnausschüttung der Nationalbank. Zudem fielen die Erträge bei mehreren Steuern höher aus als budgetiert, etwa bei der direkten Bundessteuer, der Grundstückgewinn- und der Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Auf der Aufwandseite fielen die Personalkosten tiefer aus als angenommen. Auch bei der Spitalversorgung, dem öffentlichen Verkehr und den Prämienverbilligungen bezahlte der Kanton Bern im Jahr 2019 weniger als im Budget vorgesehen. Im Voranschlag 2019 ging der Kanton Bern von einem Ertragsüberschuss von 123 Millionen Franken aus.

Einen Aufwand von 11,23 Milliarden Franken wies der Kanton Bern im vergangenen Jahr aus. Er investierte netto 374 Millionen Franken und finanzierte diese vollumfänglich aus eigenen Mitteln. Die Verschuldung stieg im vergangenen Jahr leicht um 16 Millionen auf 8,78 Milliarden Franken.

Die finanzpolitischen Aussichten bezeichnet die Berner Regierung angesichts der Corona-Krise als «mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet».

Auch letzte Rechnung war gutIm vergangenen Jahr schrieb der Kanton Bern mit einem Plus von 261 Millionen Franken ein fast ebenso gutes Ergebnis wie in diesem Jahr. In der Rechnung 2017 hatte ein kleines Minus von fünf Millionen Franken resultiert.

In den vergangenen zehn Jahren schrieb der Kanton Bern nur einmal tiefrote Zahlen: In der Rechnung 2012, als ein Aufwandüberschuss von 196 Millionen Franken resultierte.

( SDA / mb )