Absage in Steffisburg – Kein Chrischtchindlimärit dieses Jahr Nach dem Zibelemärit in Bern wird auch der Chrischtchindlimärit in Steffisburg wegen Corona abgesagt. UPDATE FOLGT

Der Chrischtchindlimärit in Steffisburg fand 2019 zum ersten Mal an der Zulgstrasse am neuen Standort statt. Heuer muss er wegen Corona pausieren. Foto: Patric Spahni

Auch der traditionelle Chrischtchindlimärit in Steffisburg fällt in diesem Jahr der aktuellen Situation betreffend Covid-19 zum Opfer. Die Gemeinde schreibt in einer Mitteilung: «Unter diesen Umständen kann die Gemeinde Steffisburg als verantwortliche Organisatorin nicht mit gutem Gewissen hinter einem Anlass dieser Grössenordnung stehen.»

Auch wenn der Bundesrat am 12. August entschieden habe, Grossanlässe mit über 1'000 Besucherinnen und Besuchern unter strengen Bedingungen ab Oktober wieder zuzulassen, sei ein Anlass mit rund 20'000 Gästen auf dem Marktgelände in Steffisburg in der aktuellen Situation nicht zu verantworten. Der nächste Chrischtchindlimärit hätte am 11. Dezember stattfinden sollen.

pd/maz