Aufruf der Kirchgemeinde Spiez – Kerze ins Fenster und ein Gebet Die reformierte Kirchgemeinde Spiez ruft dazu auf, am Gründonnerstag und Ostersonntag den von Corona betroffenen zu gedenken.

Eine Kerze ins Fenster stellen und innehalten. Foto: iStock

«Im Sinne der ökumenischen Verbundenheit unterstützt die reformierte Kirchgemeinde Spiez Aktionen, die von den Schwesterkirchen in der ganzen Schweiz für die Karwoche und Ostern vorgesehen sind», schreiben die Kirchenverantwortlichen in einer Mitteilung.

«Am Gründonnerstag, 9. April, um 20 Uhr laden wir Sie ein, eine Kerze ins Fenster zu stellen und einen Moment still zu werden und ein Gebet zu sprechen für Menschen, die durch Corona besonders betroffen sind, für Pflegende und für Menschen, die an anderen Orten unserer Welt unter Not leiden.» Zur selben Zeit und am Ostersonntag, 12. April, um 10 Uhr werden in Spiez wie überall in der ganzen Schweiz als Zeichen der Verbundenheit die Kirchenglocken läuten.

«Die Evangelische Kirche Schweiz schlägt vor, anstelle der traditionellen Osterkollekte ein Projekt des Heks im Norden Syriens zu unterstützen», schreibt die Kirchgemeinde. «Seit November 2019 werden dort Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Syrienkonflikt versorgt.»

Das Spendenkonto der Evangelischen Kirche Schweiz, Sulgenauweg 26, 3001 Bern lautet: IBAN: CH40 0079 0016 5902 3311 1, SWIFT: KBBECH22XXX, Vermerk: Osterkollekte 2020 Nothilfe.

( pd )