Am Donnerstag und Freitag – Kocher- und Bundesgasse für 24 Stunden gesperrt Wegen dem offiziellen Besuch einer ausländischen Delegation bleiben die Kocher- und Bundesgasse ab Donnerstag, 13 Uhr, für den Verkehr gesperrt.

Am Donnerstag und Freitag findet in Bern ein offizieller Besuch einer ausländischen Delegation statt. Aus diesem Grund werden an beiden Tagen die Kochergasse und die Bundesgasse sowie deren Zufahrten via Inselgasse für den Verkehr gesperrt, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Für Fussgänger sind die Durchgänge – mit Ausnahme von kurzzeitigen situativen Sperrungen – passierbar. Die Sperrungen bestehen vom Donnerstag ab 13 Uhr bis voraussichtlich Freitagmittag.

Die entsprechenden Strassen sind mit Halteverboten signalisiert. Falsch parkierte Fahrzeuge werden abgeschleppt, schreibt die Kapo weiter. Innerhalb des abgesperrten Sektors müsse zudem aus Sicherheitsgründen mit Personenkontrollen gerechnet werden. Die Zufahrt zum Parkhaus Casino und für Gäste des Hotels Bellevue ist nur via Kirchenfeldbrücke möglich.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf die Bernmobil-Buslinien 10 und 19. «Diese werden im entsprechenden Zeitraum über die Markt- und Spitalgasse umgeleitet», sagt Rolf Meyer, Leiter Unternehmenskommunikation, auf Anfrage.

pkb/ngg