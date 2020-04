Gartenzeit und Coronavirus – Kommt nun die grosse «Anbauschlacht»? Frühlingszeit, Gartenzeit. Kommt mit der Corona-Krise nun die grosse «Anbauschlacht»? Setzen Leute vermehrt auf Selbstversorgung? Und: Sind Saatgut und Setzlinge überhaupt verfügbar? Eine Umfrage bei Anbietern. Hans Peter Roth

Setzlinge sind zurzeit meist nur online bestellbar. Foto: PD

Der Lenz ist da, also raus in den Garten! Auch zu Corona-Zeiten ist es nicht verboten, im Freien alles bereit zu machen zum Säen, Setzen und Pflegen, was das Zeug hält. Doch setzen die Hobbygärtnerinnen, Pflanzen- und Blumenliebhaber die Prioritäten diesen Frühling anders? Ziehen sie angesichts der Krise und Unsicherheit vermehrt den Anbau von Kartoffeln und Gemüse zur Selbstversorgung vor? Stechen sie hierzu gar neuen Boden um? Vergrössern sie den Pflanzblätz oder fragen den benachbarten Landwirt um einen solchen an? Und: Können sie sich überhaupt mit Saatgut und Setzlingen eindecken?