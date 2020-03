Unternehmer beklagt sich – Kontrolle zur Unzeit Ein Gartenbauer sollte aus Toffen sollte sich in diesen Tagen einer Betriebskontrolle unterziehen. Aufgrund der angespannten Lage findet er den Zeitpunkt nicht gerade angebracht. Die Kontrollstelle kommt ihm und anderen Betroffenen nun entgegen. Johannes Reichen

Fredy A. Grogg führt eine Gartenbaufirma und hat erstmals einen Brief von der Arbeitsmarktkontrolle erhalten. Foto: Raphael Moser

Am Freitag vergangener Woche erhielt Fredy A. Grogg einen Brief der Arbeitsmarktkontrolle Bern. «Wir führen im Auftrag des Amtes für Wirtschaft in allen Branchen Betriebskontrollen durch», las er. Dabei gehe es um die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie des Sozialversicherungs-, Ausländer- und Integrationsrechts. Grogg, der in Toffen einen Gartenbaubetrieb führt, geriet ins Staunen.