Menuhin Musik Akademie – Konzert abgesagt, aber ein neuer Mäzen Nach Turbulenzen im Stiftungsrat der Internationalen Menuhin Musikakademie (IMMA) sorgt nun eine neue Mäzenenquelle für frischen Elan. Lotte Brenner

Das neue Vorstandsmitglied Erhan Köksal, der abtretende Präsident Urs von Grünigen und sein Nachfolger Cetin Köksal. Lotte Brenner

Der Verein Saaner Freunde IMMA wählte an der Generalversammlung im Landhaus Saanen den Vorstand. Präsident Urs von Grünigen übergab nach 20 Jahren das Amt an Cetin Köksal, ausgebildeter Geiger und Journalist. Ebenfalls demissioniert haben Vizepräsident Edwin Oehrli, der den Verein 1985 ins Leben gerufen hatte und 15 Jahre als Präsident wirkte, sowie die Sekretärin Maya Brand. Neu in den Vorstand gewählt wurde Erhan Köksal, der Bruder des neuen Präsidenten. Das Amt der Sekretärin bleibt vakant, bis der Vorstand eine geeignete Person gefunden hat.