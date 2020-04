Loubegaffer – Konzert über Berns Dächern, YB-Fahnenmeer und singende SP-Frauen Warum auf der Kursaal-Terrasse musiziert wird, wie YB-Fans heute den Meistertitel wieder feiern und was die Talente der Berner SP-Frauen taugen – das haben die Loubegaffer diese Woche zu berichten. Die Loubegaffer

Eventmanagerin Slavia Karlen organisiert für Samstag einen Benefiz-Live-Stream im Kursaal. Quelle: zvg/Remo Neuhaus

Wer Konzerte vermisst und in der Nähe des Berner Kursaals wohnt, der kann sich auf Samstag freuen: Ab 15 Uhr wird nämlich die Stadt Bern beschallt. Organisiert wird das Konzert von Eventmanagerin und Bloggerin Slavia Karlen. Natürlich soll man nicht vorbeigehen und so die sozialen Distanzen nicht mehr einhalten. Das Konzert wird nämlich als Live-Stream übertragen. Damit will Karlen Geld für Corona-gebeutelte Restaurants, Konzertbetriebe und Musiker sammeln. Und ihr Programm lässt sich sehen: Den Anfang macht Mario Capitanio, der schon Erfahrung mit Auftritten in der Corona-Krise hat, als er kürzlich in den Altstadtgassen ein Konzert gab. Mit ihm tritt das Zia Lisa Trio mit gecoverten italienischen Hits auf. Nach ihnen sind auch Sängerin Meira Loom und DJ Enrique Martinez zu hören.