Leserinnen und Leser gestalten – Kreative Arbeiten Von Windlichtern aus Konservendosen, über Kunstwerke aus Korkzapfen bis zu Türschmuck aus Modelliermasse: In ihren Hobby-Werkstätten lässt die «Forum»-Leserschaft ihrer Fantasie freien Lauf.

Bunte Käfer aus Ton und Draht Künstlerin: Rosmarie Zysset-Feller, Liebefeld Möbel mit Intarsien Künstler: Hans Feller, Thun Gartendekoration: Ein Hirsch aus alten Brettern Künstler: Christian Zysset-Feller, Liebefeld 1 / 14

Nutzen auch Sie die Zeit jetzt, um kreativ zu sein? Oder stehen bei Ihnen Werkarbeiten, die Sie bisher nie einem grösseren Publikum zeigen konnten? Dann haben Sie hier endlich die Gelegenheit dazu. Senden Sie uns eine Foto (jpg.) per Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Kreativ) oder per Briefpost an: BZ Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und falls vorhanden den Titel Ihres Werkes an.