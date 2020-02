Abo+ Erica Pedretti wird 90 «Heimat ist etwas, was es nicht gibt»

Selten sind Literatinnen auch bildende Künstlerinnen – und schon gar nicht mit demselben Anspruch. Erica Pedretti, als Kind aus dem heutigen Tschechien vertrieben, lebt nun in Celerina und hat in beiden Disziplinen ein viel beachtetes Lebenswerk geschaffen. Am Dienstag wird sie 90.