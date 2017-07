Der Kunstmarathon

Von seinem Sockel blickt Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel diesen Sommer nicht nur auf sein Kunstmuseum, das Fridericianum, sondern auch auf den Parthenontempel. Die argentinische Künstlerin Marta Minujín hat dieses Wahrzeichen von Athen originalgross nachbauen lassen.

Während hundert Tagen füllen sich nun die Säulen aus Metallgittern mit Büchern, die in Diktaturen verfemt waren oder sind. Unweit davon steht ein Stapel von Abflussrohren, eingerichtet als Notunterkunft – es ist die Erinnerung des kurdischen Künstlers Hiwa K an seine Flucht aus dem Irak. Und der Mexikaner Antonio Vega Macotela liess auf der nahen Wiese eine grosse Mühlenkons­truktion aus Stahl und Holz errichten – als Mahnmal an die koloniale Ausbeutung bolivianischer Minenarbeiter.

Die Gegenwartskunst zeigt sich betroffen von den Problemen unserer Welt. Deshalb veranstaltet die in Kassel beheimatete Documenta 14 diesmal in Athen, im von der Finanzkrise ­gebeutelten Griechenland, eine Satellitenausstellung. Zudem haben die Gastgeber das National Museum of Contemporary Art Athen eingeladen, im Kasseler Fridericianum seine substanzielle Sammlung zu präsentieren, die in Griechenland aus Geldmangel nie gezeigt werden konnte. Eine grosszügige Geste der Solidarität.

Viele unbekannte Namen

Finanzsorgen kennt die mit 43 Millionen Euro dotierte Documenta 14 nicht. Sie geht zurück auf 1955, als der Kasseler Künstler Arthur Bode eine Gartenschau in seiner zerbombten Stadt mit Gemälden erweiterte, die nicht lange zuvor von den Nationalsozialisten als «entartet» geächtet wurden. Seither prägt alle fünf Jahre ein anderer Ausstellungsmacher diese weltweit wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst. Diesmal ist es Adam Szymczyk, langjähriger Leiter der Basler Kunsthalle. Dezidiert hat er sich dem Kommerz der grossen Galerien und den überprominenten Namen verweigert.

Die meisten der gut 160 in Athen wie in Kassel gezeigten ­lebenden Künstlerinnen und Künstler sind nur in Fachkreisen bekannt. Viele arbeiten performativ, vor Ort oder mit Video, wie Alexandra Bachzetsis aus Basel. Verletzliche Körperlichkeit prägt auch die eindrücklichen Malereien der Baslerin Miriam Cahn, den gewichtigsten Schweizer Beitrag.

Viel politisches Engagement

Viele Werke thematisieren globale Probleme: Kolonialismus und Rassendiskriminierung, aggressiven Nationalismus und den Protest dagegen, Armut, Flüchtlingselend, Umweltzerstörung. Fast aus­nahms-­­los äussert sich das Engagement in solider künstlerischer Qualität aus nachvollziehbarer subjektiver Perspektive.

Die Werke stammen aus allen Ecken der Welt: eine gestickte Landschaft aus Lappland oder ein gemaltes Urwaldherbarium, buddhistische Reliefs oder solche von der Armeegewalt in Pakistan, figurenreiche Malereien einer Mongolin, eines Haitianers oder australischen Aborigines. So ist ein fein gewobenes Netz entstanden, das das vielseitige künstlerische Schaffen des Planeten einfängt.

Gezeigt werden die gefühlt tausend Werke an mehreren Orten, die man oft in Kassels dröger Architektur der 1950er-Jahre suchen muss. Zum Beispiel im leer stehenden, mehrstöckigen Hauptpostgebäude, wofür man sich bereits einen halben Tag Zeit nehmen müsste.

Die Monsterschau bedeutet eine totale Überforderung – wie ein riesiges Buffet à discrétion, an dem man sich unweigerlich überisst. Mit der nötigen Zeit und Ausdauer aber kann Kassel zum anregenden Erlebnis werden.

Viele zugängliche Werke

Lohnend ist nach dem Besuch in Kassel auch die Weiterfahrt nach Münster in Westfalen. Die traditionsreiche Bischofs- und Universitätsstadt nördlich von Kassel wurde im Zweiten Weltkrieg ebenfalls stark beschädigt, aber nicht schnell und billig wieder aufgebaut, sondern sorgfältig nach historischem Vorbild. Das wirkt zwar etwas kulissenhaft, aber wohltuend atmosphärisch und erinnert mit den Backsteinhäusern und vielen Fahrrädern an das nahe Holland.

Ein Miet­velo empfiehlt sich, denn die 35 Arbeiten der 5. Skulpturenschau sind weit verstreut. Das hat Tradition und ist Absicht: 1973 wurde hier gegen eine abstrakte Plastik heftig protestiert. Das nahm der westfälische Kunstprofessor Kasper König zum Anlass, die Bevölkerung mit überall in der Stadt aufgestellten Werken an die moderne Kunst heranzuführen.

Er ist, gemeinsam mit den Kura­torinnen Carina Plath und Brigitte Franzen, noch immer für die alle zehn Jahre stattfindende, gratis zugängliche Schau verantwortlich. Mehrere der bisher präsentierten Werke hat die Stadt angekauft – der Bürgerprotest blieb aus.

Der Begriff Skulptur hat sich inzwischen ausgeweitet: Darunter fallen auch Projekte wie ein knapp unter der Wasseroberfläche liegender Steg über das Hafenbecken, der fröhlich benutzt wird. Auf Interesse stossen auch die Tagebücher in der Kleingartenkolonie, die die Pächter auf Anregung eines Künstlers angelegt haben.

Eindrücklich ist die Mondlandschaft in der abzureissenden Eishalle, schockierend das Video chinesischer Arbeitsbedingungen in einem asiatischen Laden, kafkaesk die im Kunstmuseum eingebaute Wohnung. Und dann gäbe es noch Werke in der erstmals beteiligten Nachbarstadt Marl zu bestaunen.

Aber irgendeinmal sind auch die echtesten Kunstfreaks müde vom Marathon. (Berner Zeitung)