6900 Fr. für einen Tag mit Bärfuss?

Einen Tag mit Lukas Bärfuss verbringen. Wer will das nicht? Nur schon aus Neugier, um fragen zu können, was man schon immer wissen wollte. Wie der Autor das etwa machte, als er mit «Hundert Tage» seinen grossen Roman über den Bürgerkrieg in Ruanda schrieb, als er in «Koala» den Suizid seines Halbbruders literarisch verarbeitete, was den gebürtigen Thuner umtrieb, als er in einem Essay die Schweiz für «des Wahnsinns» befand. Und was den 47-Jährigen heute beschäftigt – Wochen nachdem er den Büchner-Preis erhielt, die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren.