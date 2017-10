Ein Leben im Dienst der Tiere

Heute, pünktlich zum Welttiertag, erscheint «Heimatlos», die Biografie der Schweizer Tierschützerin Susy Utzinger. Im Stile eines Tagebuchs lässt die 48-jährige Zürcherin darin ihr bisheriges Schaffen, ihre prägendsten Erlebnisse, aber auch ihre schwierige Kindheit Revue passieren.

Prägende Kindheit

Da sie sich von ihren Eltern ungeliebt und mit Gleichgültigkeit gestraft fühlt, findet Susy Utzinger früh Zuflucht im Umgang mit Tieren. In ihrem Kinderzimmer pflegt sie Streifenhörnchen, Reptilien oder aus dem Nest gefallene Vögel. Als ihre Eltern eine Tierambulanz gründen, hilft sie tatkräftig mit und ist als kleines Mädchen zusammen mit ihrem Vater an vielen Rettungen be­teiligt.

Die Aufgaben, die sie in der Tierambulanz übernimmt, der Umstand, dass man ihr viel zumutet und zutraut, prägen sie für immer: «Das eigene Leid, das man beim Anblick schwer verletzter, kranker, hungernder oder misshandelter Tiere empfindet, möchte man sofort ausschalten, indem man es nicht in die Seele dringen lässt, sich zurückzieht, wegschaut, wegläuft», schreibt sie in ihrem Tagebuch. Ihre Kindheit lehrt Susy Utzinger aber, dass echtes Mitgefühl mit dem Willen verbunden sein muss, die Probleme, die das Leid verursachen, an den Wurzeln zu packen, ungeachtet des eigenen Schmerzes.

Der Drang nach Autonomie wird für Susy Utzinger immer stärker, und sie beschreibt sich selbst als heimatlos: «Ich richte in meinem Herzen früh ein Zuhause ein, das weniger mit einem Land oder einer Familie zu tun hat als mit mir selbst, mit meinen Überzeugungen und Handlungen und später auch mit Menschen, die zu mir passen», schreibt sie.

Keine leichte Kost

In ihrer späteren Arbeit als ­Videojournalistin geht sie weltweit Tierschutzthemen auf den Grund. Sie leitet gesamtschweizerische Tierrettungsorganisationen und baut zwei Schweizer Tierheime auf. 1993 erfüllt sie sich zudem einen lang gehegten Herzenswunsch und absolviert ein Ethologiepraktikum im Wolf Park in Indiana, USA. Sieben ­Jahre später gründet sie die ­Susy-Utzinger-Stiftung für Tierschutz. Hundertvierzig Tierheime und Tierschutzprojekte in der Schweiz und ebenso viele im Ausland wurden so über die Jahre unterstützt.

Im Buch setzt sich Susy Utzinger auch kritisch mit dem Tierschutz auseinander: «Die Qualitätssicherung ist heute ein wichtiges Thema», schreibt sie. Die Unterscheidung zwischen seriöser und unseriöser Tierschutzarbeit sei für den Laien schwierig geworden.

«Heimatlos» ist keine leichte Kost. Einsätze bei Tierhortern, auf einer Welpenfarm in Ungarn oder gar einer Tötungsstation lassen einen erschaudern und nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Zum Glück finden sich im Buch aber auch viele Erfolgsgeschichten, sodass man am Ende nicht ganz trübselig zurückbleibt.

Und diese sind es schliesslich auch, die Susy Utzinger antreiben weiterzumachen: «Wut und Entsetzen sind keine lähmenden Kräfte für mich, sondern ein Treibstoff, um weiterzumachen, bis alles erledigt ist, was getan werden muss.»



«Heimatlos» von Susy Utzinger, Wörterseh-Verlag, ca. 35 Franken. Der internationale Welttiertag soll auf das Leid der Tiere aufmerksam machen, welches durch denMenschen verursacht wird. (Berner Zeitung)