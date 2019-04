«Ich will für meine Mutter sprechen»

Kann man sich von Scham lösen?

Nein, wir können nicht so tun, als würde sie nicht existieren, denn schliesslich sind es die gesellschaftlichen Strukturen, die sich in uns einschreiben, wenn wir Scham empfinden: Jede Beschimpfung erinnert daran, dass man als etwas Minderwertiges gilt, als etwas Stigmatisierbares, wie der kanadische Soziologe ­Erving Goffman sagen würde. Man kann Scham aber in etwas anderes verwandeln. Viele ­soziale Bewegungen nutzen denn auch herabsetzende Begriffe, um sie in ihr Gegenteil zu verkehren: «Ich bin das, was du sagst – und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es bin.» Ein Beispiel dafür ist der Slogan «Black Is Beautiful» aus den 60er-Jahren, der von den Schwarzen für eine kollektive Selbstaffirmation genutzt wurde: «Wir sind stolz auf das, was wir sind.» So ist das auch bei Bewegungen wie der Gay Pride oder der Lesbian Pride.

Eine Verwandlung von Scham in Stolz ist nur in einer grösseren Gruppe möglich?

Ja, die Transformation ist auch kein simpler Vorgang. Es gibt Rückschläge. Mein Fokus auf die Scham ist kein Plädoyer, den ­Status eines Opfers für sich in Anspruch zu nehmen. Vielmehr sollen, ausgehend vom empfundenen Schamgefühl, die gesellschaftlichen Strukturen analysiert und verändert werden. In meinem Buch «Gesellschaft als Urteil» zitiere ich am Ende den jungen Marx, dem zufolge Scham der Grund einer Revolution sein kann. Tatsächlich bin ich überzeugt, dass man durch Scham eine Revolution machen kann. Vielleicht nicht im marxistischen Sinn, aber man kann Scham als Affekt nutzen, mit dem eine ­Gesellschaft verändert werden kann.

Für Ihre Mutter war eine solche Revolution nicht möglich, als sie im Altersheim war.

Nein, meine Mutter war allein und isoliert. Ich war der Einzige, der ihr zuhörte, als sie im Altersheim war. Sie telefonierte mit mir, hinterliess mir Nachrichten, in denen sie sich beklagte: «Ich kann hier nicht bleiben, ich will hier nicht bleiben.» Ich hätte gerne über ihre Situation geschrieben, als sie noch lebte, aber sie starb, zwei Monate nachdem sie ins Altersheim gezogen war, was sehr oft geschieht: Menschen kommen ins Heim und sterben dann ein oder zwei Monate ­später, weil sie diese Veränderung nicht verkraften. Das ist auch der Grund, ­warum ich ­gerade das Buch «Über die Einsamkeit der Sterbenden» des ­Soziologen Norbert Elias lese.

Viele alte Menschen sterben allein. Ihre Mutter hatte mit Ihnen immerhin einen Sohn, der für sie da war.

Aber es war ihr nicht möglich, sich zu organisieren, um ihre ­Situation zu verbessern, geschweige denn, auf der Strasse zu demonstrieren oder Mitglied einer Vereinigung zu werden, die sich für ihre Anliegen eingesetzt hätte. Im Altersheim konnte sich meine Mutter nicht mehr bewegen, sie war in einem kleinen Zimmer an ihr Bett gebunden und beschwerte sich über ihren Zustand. Ich war der Einzige, der hören konnte, was sie über ihre Situation sagte.

Wenn man isoliert ist, hat man keine politische Kraft.

Genau, stark ist nur, wer gemeinsam handeln, also ein Kollektiv bilden kann. Das gilt nicht nur für Bewohner von Altersheimen, sondern auch für jüngere Menschen in prekären Verhältnissen. Als meine Eltern in der Fabrik arbeiteten, waren viele Arbeiter Mitglied einer Gewerkschaft, die mit der Kommunistischen Partei in Verbindung stand und die sehr mächtig war, da sie die Leute mobilisieren konnte. Heute sind die Fabriken geschlossen, es gibt keine Gewerkschaften mehr. Die Kinder meiner Elterngeneration sind arbeitslos, leben von temporären oder prekären Jobs.