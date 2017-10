Lesen und lauschen bei Kerzenschein

Eine steile, knarrende Holztreppe führt mich hinauf in einen märchenhaften Dachstock, zur ersten Sofalesung in Bern. Diese Lesungen finden nicht in Buchhandlungen oder Cafés statt, sondern an dem Ort, wo man am entspanntesten liest: zu Hause. Kommen darf jeder, der sich vorher anmeldet. Seit 2015 finanziert die Migros die Lesungen, die auf privaten Sofas stattfinden (siehe Box). Oder eben im Dachstock.

Im Estrich angekommen, stehe ich auf orientalischem Teppichboden und muss erst mal den Kopf einziehen. Die Holzbalken des Dachstocks sind geschmückt mit Lichterketten, Fähnchen und baumelnden Reclam-Büchlein. Im nächsten Moment begrüsst mich Gastgeber Fabian und merkt sogleich an, dass hier nicht immer Bücher in der Luft hängen. Der Raum wurde eigens für Yael Inokais Lesung so originell geschmückt. Als Gastgeber können sich alle bewerben, die einen passenden Raum zur Verfügung haben. Organisatorin Selina Hauswirth besichtigt die vorgeschlagenen Wohnzimmer, Schrebergärten und WG-Küchen und legt zusammen mit dem Gast­geber eine Besucherzahl fest. Somit trifft man bei jeder Lesung auf ein anderes Ambiente.

Es dauert nicht lange, da werde ich aufgefordert, einen Hut aufzusetzen. Jeder müsse einen Hut tragen, erklärt Gastgeber Fabian. Einen solchen kann man sich von den kreuz und quer durch den Raum gespannten Wäscheleinen angeln. Erst jetzt fällt mir auf, dass die meisten Häupter bereits mit Melonen, Strohhüten oder Baseballmützen bestückt sind. Autorin Yael Inokai trägt einen schwarzen Hut mit Krempe. Also greife ich zu: ein rotes, gefilztes Béret. Die meisten Leute um mich herum sind jung, die Autorin ebenfalls. Dafür sind die Lesungen auch da, erklärt Selina Hauswirth. Jungen Schweizer Schriftstellern soll eine Plattform geboten werden, die ihre Literatur ins Gespräch bringt. Das Publikum hingegen muss keineswegs blutjung sein. Wer die Lesung besucht, hänge zum Grossteil vom Gastgeber ab.

Noch unterhalten sich die Gäste, hier und da kennt man sich, die Autorin selbst hat sich unter die Besucher gemischt. Die Gast­geber haben eigenhändig für ein üppiges Buffet gesorgt. Mit ei­nem Stück Minipizza in der Hand setze ich mich auf einen Stuhl. Auch Kissen und Sessel laden ein, es sich gemütlich zu machen. Bevor nun Yael Inokai ihren zweiten Roman «Mahlstrom» vorstellt, wendet sich Organisatorin Selina Hauswirth an die Gäste. Zur Feier der ersten Le­sung auf Berner Boden zerschneidet sie das rote Band, das Yael Inokai und Moderator Benjamin Schlüer zwischen sich aufgespannt haben.

Während der Lesung bleibt die Atmosphäre gesellig, zwischen der Autorin und den vordersten Zuhörern liegt kaum ein Meter Distanz. Hier ist alles unkom­pliziert. Man darf Inokai zwischendurch auch einmal eine Frage stellen.

So seien sind die meisten Sofa­lesungen, sagt Selina Hauswirth. Manchmal gebe es sogar Würfelspiele, die etwa über die Abfolge der Fragen entschieden. Diese kreative Freiheit spüre ich auch während der Lesung von Yael Inokai. So liest sie nicht etwa allein, sondern im Trio mit zwei weiteren Personen. Jede leiht einem Romancharakter eine Stimme. Als die Lesung vorbei ist, geht der Anlass fast unbemerkt in eine Signierstunde über. Yael Inokai nimmt sich hier und da Zeit, ein Buch zu signieren und ein paar Worte mit den Gästen zu wechseln. Also geselle auch ich mich zu ihr und lasse mir ein Autogramm geben. Danach verabschiede ich mich von meinem Filzhut und dem literarischen Dachstock, verzaubert von der Art, wie mich Literatur heute neu berührt hat. (Berner Zeitung)