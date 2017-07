Tagesprotokolle einer Hassfigur

Zum öffentlichen Auftritt von Stefanie Sargnagel gehören eine rote Baskenmütze, ein Dosenbier, ein Tschick (österreichische Zigarette made in Polen), ein sarkastischer Spruch, ein derber Witz und obendrauf noch irgendein dreckiges Bekenntnis. Sargnagel, die eigentlich Sprengnagel heisst und sich mal als Universalgenie, It-Girl oder Fäkalpoetin bezeichnet, ist 31 und Österreichs bekanntestes und meistgehasstes Social-Media-Phänomen.

Seit Jahren lässt sie auf Facebook Freund und Feind, Liker und Shitstormer an ihrem Leben teilhaben. Sie kommentiert das Weltgeschehen, ätzt nach links und rechts, immer auf der Suche nach Auseinandersetzung. Nun erscheint ihr viertes Buch, und wieder handelt sich um eine ­wilde Sammlung ihrer Online-Postings.

Witzige, hirnrissige Dialoge

«Statusmeldungen» beginnt am 10. Juli 2015 mit Sargnagels Notiz, dass sie ihren vierten Jahrestag im Callcenter vergessen hat (ihr Brotjob als Auskunftsfräulein beschert dem Buch einige witzige wie hirnrissige Dialoge), und endet am 15. Februar 2017 mit einem Lebenszeichen aus Klagenfurt.

In der Landeshauptstadt von Kärnten amtet sie noch bis Ende Juli als Stadtschreiberin – es ist der Lohn für den im Vorjahr gewonnenen Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen. Dazwischen, auf knapp 300 Seiten, denkt die aus der Wiener Arbeiterklasse stammende Autorin über Stadtpatriotismus und das Dasein als Ü-30 nach.

Sie porträtiert ihre «Lieblingsfiguren» der Neuen Rechten in Wien, gibt Suff-Anekdoten zum Besten, witzelt über den Kunstbetrieb und beschreibt ih­ren ganz persönlichen Flüchtlingswahnsinn: «Gestern haben wir drei Afghanen aus Ungarn mitgenommen in einem Flüchtlingskonvoi, weil sie die Grenzen dichtmachen wollen. Schleppen macht total süchtig.»

Das alles beschreibt Sargnagel in ihren Tagesprotokollen lakonisch, schnoddrig, mit satirischer Zunge und deutlichem Hang zu Fäkalismus und liebevoller Bosheit. Das klingt dann zum Beispiel so: «Was spricht eigentlich gegen eine Islamisierung Europas? Die Österreicher sollten eh weniger saufen und Schweinefleisch essen, und die Teppiche sind urchillig.»

Antiheldin und Enfant terrible

Natürlich ist diese Art Kurzprosa brutal subjektiv, aber sie sagt dennoch etwas über den politischen Zustand Österreichs, das gesellschaftliche und kulturelle Klima aus. Denn die Internet­poetin schaut genau hin, was um sie herum passiert, in der Strassenbahn und im Einkaufscenter, auf dem Opernball, beim ORF und in der Rechtspartei FPÖ.

Sie verschont niemanden, auch nicht sich selbst. Als Antiheldin und Enfant terrible ist Stefanie Sargnagel nun im etablierten Kulturbetrieb angekommen. Hoffentlich lässt sich die Widerspenstige nicht allzu sehr zähmen.

Stefanie Sargnagel:«Status­meldungen». Rowohlt, 304 Seiten (Berner Zeitung)