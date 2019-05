«Am Ende der Revolte soll unsere Gesellschaft abgeschafft sein»

Welche Fehler der etablierten Parteien haben den Aufstieg der AfD ermöglicht?

Ich glaube, es gibt ein grosses Frust- und Wutpotenzial in einigen Teilen der deutschen Gesellschaft. Ich kann die Verzweiflung verstehen, die entstanden ist nach der Einführung der Hartz-IV-Gesetze oder der Nichtachtung der Lebensleistung von Millionen Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung. Ausserdem kommen einige Menschen, vor allem die weniger mobilen und Bürger, die im ländlichen Raum leben, nicht mehr mit der Geschwindigkeit der Veränderungen mit – sie leiden unter Modernisierungsschmerzen. Bei einer gar nicht so kleinen Gruppe ist das Gefühl des kulturellen Abgehängtseins entstanden. Dieses Potenzial von bis zu 30 Prozent Wählerstimmen haben Rechtspopulisten gut zu nutzen gewusst. Sie versprechen den Menschen einfache Antworten und eine romantisierte Form von Deutschland, die es so nie gab. Die etablierten Parteien haben sich in den vergangenen fünf Jahren viel zu sehr die Agenda von der AfD und den Neuen Rechten diktieren lassen.

Was meinen Sie damit?

Man hatte das Gefühl, es gibt nur ein Thema: Geflüchtete und Migration. Immer wenn das thematisiert wird, stärkt das die AfD – es ist ihr einziges Thema. Dabei hätten die anderen Parteien positive Visionen entwickeln müssen und Antworten auf wirklich wichtige Zukunftsfragen wie demografischer Wandel, Pflegenotstand, Klimawandel oder Digitalisierung.

Wie wichtig ist die Schweiz für die AfD?

Aus der Schweiz kommen wichtige Inspirationen für die AfD und Geld für Wahlkämpfe. So stammt ein Grundlagenwerk neurechter Theorie, «Konservative Revolution» aus den 1950er-Jahren, vom Schweizer Publizisten Armin Mohler. Den US-Strategen der Alt-Right-Bewegung und ehemaligen Wahlkampfchef von Donald Trump, Steve Bannon – der gerade versucht, die Neurechten in ganz Europa zu vereinigen –, hat die AfD-Chefin Alice Weidel, die auch in der Schweiz lebt, das erste Mal bei einer Veranstaltung der «Weltwoche» in Zürich getroffen. Weidel hat 150’000 Euro über eine Zürcher Pharmafirma als Wahlkampfunterstützung erhalten. Die gesamte AfD hat in den vergangenen Jahren im Wert einer zweistelligen Millionensumme Wahlkampfunterstützung eines Vereins erhalten, der mutmasslich über die Goal AG aus Andelfingen gesteuert wird. Woher die Millionen Euro kommen, soll also über den Umweg Schweiz verschleiert werden.

Alexander Segert, der bereits für die SVP Werbung gemacht hat, kommt in Ihrem Buch prominent vor. Wenn Sie die AfD und die SVP vergleichen: Was sind die grössten Gemeinsamkeiten, wo liegen die grössten Differenzen?

Es eint sie sicherlich die Vorliebe für einfache Antworten auf komplexe Fragen. Sie versprechen ihren Wählern: Alles bleibt, wie es ist, wenn ihr uns wählt. Ihr müsst euch nicht verändern, es ist okay, wie ihr seid. Aber die Welt verändert sich täglich, so ein Versprechen ist nicht ehrlich, es ist populistisch. Die AfD hat sich in den vergangenen Jahren in einem rasanten Tempo radikalisiert; aus einer Anti-Euro-Partei ist eine in weiten Teilen völkische und neurechte Partei geworden. Das unterscheidet sie von der, im Vergleich, eher moderater auftretenden SVP.

In der Schweiz gibt gerade der Fall eines Neonazis zu reden, der einen ganzen Fussballclub in Geiselhaft genommen hat. Wie wichtig ist Sport als Vehikel für Rechtsextreme?

Sport ist ein wichtiges Angebot, um neue Anhänger zu gewinnen. Fussball ist ja erst mal unpolitisch. Die Identitären bieten beispielsweise Kampftrainings in ihrem Haus in Halle/Saale an. Aber ich sehe die Mobilisierung durch Sport eher bei den «alten Rechten», Neonazis aus dem Umfeld der NPD und Kameradschaftsszene. Hier ziehen Kampfsportevents wie der «Kampf der Nibelungen» Tausende Zuschauer an, so wie früher nur Rechtsrockkonzerte.