Chüttene chättsche mit Ernst Burren

Lautmalerisch klang das und auch irgendwie radikal. Nachdem Ernst Burren 1969 in Bern die Modern-Mundart-Poeten Ernst Eggimann und Kurt Marti gehört hatte, war er so begeistert, dass er zu Hause die Nacht durchschrieb und am Morgen ein Heft voll eigener Dialekttexte hatte. Ein Jahr später erschien bei Zytglogge sein erster Gedichtband «derfür und derwider».

Zwischen den Zeilen schwingen in Burrens frühen Gedichten noch die Gotthelf-Hörspiele mit, die in der Beiz seiner Eltern am Radio liefen. Eine ländliche Schweiz lebt da auf und eine solothurnisch-katholische, wo die Kirche noch im Dorf war:

het jetz dä kari

wäge dene Schuemeitli

wo si go bichte

kei angere uswäg

meh gwüsst...

... fragt man sich am Stammtisch, nachdem sich ebendieser Kari im Wald aufgehängt hat.

drbi hätt me doch nüt dergliche to

wenn me ne gseh hätt

4515 Oberdorf SO: Hier ist Ernst Burren geboren, hier lebt er noch heute. Nach dem Seminar hat er bis zur Pensionierung als Lehrer gearbeitet und in Erinnerung an den Drill der eigenen Schulzeit wohl einiges besser zu machen versucht.

Davon spricht manches Gedicht, wenn auch oft indirekt.

Weich ist Burrens Mundart, ohne Ecken und Kanten fliessen die Wörter ineinander. So mag man beim Lautlesen die poltrigen Pointen Eggimanns vermissen oder den geschliffenen Scharfsinn Martis. Was ist es also, das den Dichter Ernst Burren ausmacht? Vielleicht das Beharren auf dem scheinbar Bekannten, das er in feinsten Facetten schillern lässt.

Dieser Text von Tina Uhlmann, Keystone-SDA, wurde mithilfe der Gottlieb-und-Hans-Vogt-Stiftung realisiert.