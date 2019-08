Das Buch über die Bücher

Der Absatz von E-Books stagniert hierzulande schon seit längerem, was wohl Shaun Bythell ganz besonders erfreuen würde: Seine Beziehung zu Kindle-Geräten, den E-Readern von Amazon, ist – verständlicherweise – nicht die beste. Wer «Shaun Bythell» und «Kindle» googelt, stösst als Erstes auf ein Video eines Duos mit Gitarre, das in seinem Buchladen einen Song namens «Death to the Kindle» (Tod dem Kindle) vorträgt, dann auf Bythells Tipp, wie ein Jane-Austen-Roman auf einem havarierten Kindle fertig zu lesen sei: mithilfe eines Jagdgewehrs, mit dem er auf das Gerät schiesst (in der Wildnis, immerhin).

Neben persönlichen Notizen über seine Freundin, Beobachtungen von Kunden oder Aktivitäten wie Büchersammlungen erzählt Bythell in seinem Buch auch von diesen Kindle-Erschiessungsaktionen. Es sind Momente, in denen einem bewusst wird, dass unter allem Witz und aller Selbstironie doch auch Ärger brodelt, der sich ab und an in Resignation wandelt.

Und trotzdem stimmt die Lektüre heiter. Unser Buchhändler ist zwar ein Griesgram, aber einer mit Humor, der nicht aufgibt. Zum Beispiel geschäftet er mit dem ungeliebten Amazon, über das auch bei ihm Bestellungen eintreffen, und er findet immer wieder neue Wege, Bücher unter die Leute zu bringen.

Der 7. Februar endet übrigens mit der Notiz:

Einnahmen insgesamt: £67

4 Kunden

Shaun Bythell: «Tagebuch eines Buchhändlers», btb-Verlag, 448 Seiten