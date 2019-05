Das Kunsterbe in den falschen Händen

Am 28. November 2017 hat Emmanuel Macron bei einerviel beachteten Rede in Ouagadougou die Rückführung von Kulturgütern zuoberst auf seine Agenda gesetzt. Unmissverständlich sagte er: «Ich möchte, dass in fünf Jahren die Voraussetzungen erfüllt sind, um das afrikanische Erbe zeitweise oder endgültig an Afrika zu restituieren.» Und er fügte hinzu: «Das afrikanische Erbe darf nicht Gefangener europäischer Museen sein.»

«Relationale Ethik»

Sarr und Savoy verfassten ihren Bericht in Rekordzeit, wobei das die Qualität ihrer Arbeit nicht geschmälert hat. Beide Wissenschaftler, Experten für afrikanische Kultur und Restitutionsfragen, sind bestens mit der Materie vertraut. Ihren Bericht gliedern sie in vier Teile. Zuerst befassen sie sich anhand ausgewählter Beispiele mit der Geschichte des Kulturgüterraubs, der imperiale Unternehmungen schon immer begleitet hat. Zweitens geht es um die Rückgabe von Kulturgütern und was das für die afrikanischen Länder bedeutet. Drittens stehen die Sammlungsgeschichte in den französischen Museen und die Ideologie der Völkerkundemuseen im Fokus. Zuletzt werden Gesetzesreformen behandelt, ohne die eine Restitution im grossen Stil nicht denkbar ist.

Vor allem aber geht es um das übergeordnete Ziel der angestrebten Wiedergutmachung. Die Jugend Afrikas habe, so lesen wir, wie die Jugend Frankreichs oder Europas «Rechte in Bezug auf das Kulturerbe». Die Restitution soll demnach die Voraussetzungen schaffen, damit sich die afrikanischen Länder und ihre Bürger ihrer eigenen Geschichte bewusst werden könnten. Dabei geht es nicht um Identitätspolitik, vielmehr ist die Rede von einer «neuen relationalen Ethik», die zwischen den Völkern zu etablieren sei.

Gigantische Mengen

Rückerstattung ist also die Voraussetzung, um künftig gerechtere Beziehungen zu ermöglichen. «Von Dialog, Vielstimmigkeit und Austausch geleitet, darf die Restitution keineswegs als ein unheilvoller Akt von Identitätszuschreibung oder territorialer Festschreibung von Kulturgütern verstanden werden. Sie lädt im Gegenteil dazu ein, die Bedeutungsgebung der Objekte zu öffnen und ‹dem Universellen›, mit dem sie in Europa so häufig assoziiert werden, die Möglichkeit zu geben, auch anderswo erfahren zu werden.»

Der Bericht fasst auf wenigen Seiten die wichtigsten Ereignisse einer Geschichte des Kulturgüterraubs in Afrika zusammen, der vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu abstruse Züge annahm. So erscheint die schiere Menge an Objekten afrikanischen Ursprungs, die heute in europäischen Museen gelagert werden, einfach gigantisch: Erwähnt werden in dem Buch das British Museum (69'000 afrikanische Objekte), das Weltmuseum Wien (37'000), das Afrikamuseum Tervuren in Belgien (180'000), das zukünftige Humboldt-Forum in Berlin (75'000) sowie das Musée du Quai Branly (70'000) und die Museen des Vatikans (keine Angaben). Die imperialistischen Raubzüge der Europäer in Afrika führten dazu, dass heute über 90 Prozent der afrikanischen Kulturgüter in europäischen Museen aufbewahrt werden.