Der digitale Salinger

Das Warten, das ist die gute Nachricht, ist noch nicht zu Ende. Die weniger gute: Als einer der letzten Titanen in der Literatur des 20. Jahrhunderts ist jetzt auch J. D. Salinger gefallen; seine Bücher werden demnächst wie die Bücher aller anderen Autoren totaldigitalisiert und als E-Book zu haben sein. Sie werden nichts Neues bieten, denn der Autor hatte seit 1965 nichts mehr veröffentlicht. Allerdings scheint sich das lange genährte Gerücht zu bestätigen, dass Salinger auch noch weiter geschrieben habe, nachdem er sich in ein festungsartiges Haus in New Hampshire zurückgezogen hatte und vom Literaturbetrieb nichts mehr wissen wollte.