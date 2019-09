Die Welt mit Lügen töten

Albtraum der Überwachungsgesellschaft

«Ich werde die Katze sein und nicht die Ratte», erklärt Lisbeth ihre Taktik: die anderen zwingen, Fehler zu begehen. Sie kann alle Mittel moderner Kommunikation nutzen, die sozialen und asozialen Medien, sie kennt die neuesten Techniken der Infiltration, hat Kontrolle über Überwachungskameras und Zugriff auf als geheim klassifizierte Datenbänke, hat Zugang zu den dunkelsten Kanälen innerhalb der Hacker Republic. Auch Mikaels mühsam recherchierte Texte kann sie mit neuen Fakten aufpeppen.

Lisbeth Salander ist unsichtbar, aber omnipräsent, eine personifizierte KI, der Albtraum der automatisierten, totalitären Überwachungsgesellschaft. Mit ihr kommt, wie in den endlosen Marvel-Superhelden-Sagas, das dramatische Erzählen, mit seinen Intrigen und seiner Psychologie, an sein Ende.

Der Autor findet in einer Parallelgeschichte zurück zum Mount Everest.

David Lagercrantz will dieses Ende hinauszögern, durch eine Parallelgeschichte, die den modernen Mythos von Lisbeth Salander mit einem archaischen konfrontiert, einem «Drama griechischen Ausmasses». Schauplatz ist der Mount Everest, dort hat der Mann, um den es geht, im Mai 2008 bei einem tödlich verlaufenden Aufstieg eine entscheidende Rolle gespielt. Jahre später findet man den Mann in Stockholm, er lehnt an einer Birke im Tantolunden. Ein toter Bettler, sein Körper gezeichnet von ungeheuren Strapazen, einige Finger und Zehen fehlen ihm. In einer blauen Daunenjacke, die viel zu warm ist für den August.

Früher hockte er kerzengerade da, stundenlang, «ein bisschen wie ein Indianerhäuptling im Kino». Auch Mikael hat ihn gesehen – aber nie wahrgenommen. Der Satz, um den sein Wahn kreiste, kryptisch wie ein Tweet: «Me took him ... And I left Mamsabiv, terrible, terrible.» In seiner Tasche fand man die Telefonnummer von Mikael Blomkvist.

Das erste Buch, das David Lagercrantz 1998 veröffentlichte, hat er zusammen mit dem Bergsteiger Göran Kropp über dessen Aufstieg auf den Everest geschrieben, («Allein auf dem Everest»). 2008 ist der Everest «Ziel für Reiche geworden, die ihr Ego ausleben wollten», ein «Relikt aus der Kolonialzeit». In das Geschehen am Gipfel verwickelt sind Johannes Forsell, nun Verteidigungsminister, durch eine Verleumdungskampagne fast zum Selbstmordversuch getrieben, eine junge Frau, Clara, und ihr Mann, ein amerikanischer krimineller, narzisstischer Immobilienspekulant, der in den Neunzigern begann, in Moskau Hotels zu bauen. Das klassische Stieg-Larsson-Personal.

Von David Lagercrantz kommt die grösste denkbare Einsamkeit hinzu, die schrecklichste Verzweiflung, die am Berg erfahren wird. Die sie überlebten, tragen für immer die Last der Schuld mit sich.

David Lagercrantz : Vernichtung. Roman. Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann. Heyne-Verlag, München 2019. 429 Seiten, 25.50 Franken.