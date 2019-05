Er kennt die Quellen des Wissens

In Luzern war Steinmann viele Jahre lang Griechisch- und Lateinlehrer, ehe er sich ganz dem Übersetzen widmete. Ein besonderer Lehrer war es auch, der seine Begeisterung weckte. Der Direktor seines Progymnasiums in Willisau hatte nur drei Griechisch-Schüler. «Der Unterricht war monströs, er verlangte viel zu viel», aber er steckte ihn mit einer Glut an, die auch mediokre Lehrer im Gymnasium und Professoren an der Uni nicht löschten.

Ein manischer Leser

Reisst diese Tradition, diese Weitergabe des Feuers der Begeisterung, nun ab? Steinmann bedauert, dass es im Kanton Luzern keine Griechisch-Klassen mehr gibt, dass auch der Lateinunterricht zurückgeht. Aber ist denn das jahrelange Lernen toter Sprachen wirklich noch sinnvoll, nur um sich dann durch einen Originaltext zu stümpern?

Bücher haben alle fünf Zimmer der Wohnung erobert.

Steinmann ist kein Doktrinär. Er weiss sogar etwas Besseres. «Meine Schule der Zukunft», setzt er an, «umfasste einen Kurs ‹Weltliteratur in Übersetzungen›, vier Stunden die Woche, von Sophokles bis zu Philip Roth, mit Ibsen und Dostojewski, Don Quijote und Manzoni, Molière und Shakespeare.» Denn Molière und Shakespeare, fügt er hinzu, werden ja auf der Schule auch nicht mehr im Original gelesen. Aus der Antike sprudeln zwar die Quellen, aber die Flüsse, die grossen europäischen, nord- und südamerikanischen Meister schätzt er darum nicht geringer.

Überhaupt ist Steinmann ein manischer Leser, davon zeugen die Bücher, die alle fünf Zimmer seiner Wohnung erobert haben. Sie stehen in den Regalen, liegen auf Tischen und Sofas, auf dem Boden. Selbst das Gästebett ist davon bedeckt. Gerade ein halber Tisch für das Interview ist noch frei. Übersetzer verbindet man seit Hieronymus ikonografisch mit einer Klause. Kurt Steinmanns Bücherreich aber breitet sich in luftiger Höhe aus, und sein Blick geht zweitausend Jahre weit in die Vergangenheit und viele Kilometer in die Weite.