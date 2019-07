Gendern? Niemand hat etwas von sprachlichen Scheusslichkeiten

Die Umdeklarierung des generischen zum sexistischen Maskulinum und sein Quasiverbot hat die bekannten sprachlichen Folgen – zwanghafte Doppelnennung, substantiviertes Partizip Präsens, umständliche Umschreibungen, gar typografische Scheusslichkeiten wie Gendersternchen, Binnen-I oder Gender-Gap.

Davon hat niemand etwas, weder die Männer noch die Frauen, noch die Menschheit. Ein sensibler, sorgfältiger Sprachgebrauch, der die neutrale Pluralform nicht aufgibt, aber immer wieder einfliessen lässt, dass selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind, ist gar nicht so schwer. Wer gendern will, mag das tun. Er – und sie – sollen nur andere damit in Ruhe lassen.