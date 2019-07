Hier erleidet Europa Schiffbruch

Im Jahr 1996 passierte es zum ersten Mal. Ein Schiffswrack voller Leichen wurde in Lampedusa angespült. Die Strömung hatte es in die Nähe des Hafens getrieben. Die Militärbehörde wandte sich an Vincenzo, den Totengräber, Gärtner und Messdiener des Friedhofs der Insel. Vincenzo verstopfte sich die Nasenlöcher mit Minze, legte einen Mundschutz an, barg die zwölf Afrikaner, wusch sie und begrub sie. Für die einzige Frau unter den Bootsflüchtlingen pflanzte er einen Oleanderbusch.