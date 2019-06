Märchen und Sagen in den Bildergeschichten der Romantik

Als künstlerische Vorbilder dienten ihnen die alten italienischen und deutschen Meister. Wie Raffael oder Albrecht Dürer waren sie selbst von edler Blässe und trugen langes, in der Mitte gescheiteltes Haar, was ihnen die spöttische Bezeichnung Nazarener, Nachfolger Christi, eintrug. Ihre Motive waren vorerst religiöser Natur, sie schöpften aus den Geschichten der Bibel.

Nach der Rückkehr in die nördliche Heimat liessen sich viele der in Rom geschulten Maler aber auch von Clemens Brentano und anderen Dichtern der Romantik inspirieren. Oder von den Gebrüdern Grimm, die damals altdeutsches Kulturgut wie Märchen, Sagen und Lieder sammelten, um es für die Moderne nach der Industriealisierung zu bewahren. So fanden neue Bildmotive Eingang vorab in die deutsche Malerei, die poetisch durchdrungen immer romantischer wurde.

Erzählen in Bildern

Interessant ist, dass sich formale Aspekte der geistlichen Kunst bestens auch für weltlich-volkstümliche Inhalte eigneten. So scheinen die Mehrfeldbilder, wie man sie vom Altar-Triptychon oder von vielteiligen Darstellungen des Kreuzwegs Christi kennt, wie geschaffen zur bildlichen Nacherzählung mittelalterlicher Sagen, shakespearescher Theaterstücke oder Märchen.

Was man heute in Bilderbüchern oder Graphic Novels hat, hängte man damals in Bildserien an die Wand oder liess es als Fresko darauf anbringen. Statt Kirchen wurden nun staatliche Repräsentationsbauten, Museen oder Häuser reicher Bürger ausgemalt.

Kongeniales Künstlerduo

Ab 1880 waren zwei Exponenten der romantischen Malerei damit beschäftigt, die Innenräume der Frankfurter Oper auszumalen. Der Wiener Edward von Steinle, als Lehrer ans Städelsche Kunstinstitut berufen, fand in seinem Schüler Leopold Bode einen zuverlässigen Assistenten, ja kongenialen Partner. Laut historischen Quellen waren die beiden aber nicht Freunde, sondern eine Zweckgemeinschaft zur Ausführung lukrativer Grossaufträge.

Ein Buch, erschienen zur aktuellen Ausstellung «Erzählen in Bildern» im deutschen Neuss, widmet sich dem Leben und Schaffen von Steinle, Bode und weiteren Künstlern in ihrem Umfeld. Erhellende Essays und zahlreiche Bildtafeln öffnen das Panoptikum einer Zeit, die noch nicht so weit zurückliegt, aber – selber rückwärtsgewandt – fern und entrückt wirkt.

Erzählen in Bildern – Edward Steinle und Leopold Bode. Prestel, 216 Seiten, 180 Abbildungen.