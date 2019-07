Ungarische Philosophin Agnes Heller gestorben

1944 wurde Heller zusammen mit ihrer Mutter aus dem Ghetto in Budapest getrieben. Sie überlebte nur, weil das Erschiessungskommando der ungarischen Pfeilkreuzler entschied, die Aktion abzubrechen. Agnes Heller trat 1947 der kommunistischen Partei bei, stellte sich aber bald gegen die Mächtigen: Nachdem der sowjetische Staat den ungarischen Volksaufstand von 1956 niedergeschlagen hatte, griff Heller das sozialistische System an und wurde zur Dissidentin.

Sie emigrierte 1977 nach Australien und wurde 1986 Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Nach der demokratischen Wende 1989 kehrte sie nach Ungarn zurück. (blu)